Rizespor-Giresunspor: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta karşılaşmasında iki karadeniz ekibi olan Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skola Giresunspor oldu.

Giresunspor mücadelede geriye düşse de kazanmayı bildi ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ev sahibi ekibin tek golü mücadelenin 14. dakikasında Pohjanpalo'dan gelirken, Giresunspor'un gollerini Chiquinho ve Traore kaydetti.

Bu skorla Giresunspor puanını 32ye yükseltirken, Rizespor 23 puanda kaldı.