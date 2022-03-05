Gökhan Akkan sevinci

Rizespor'a kritik derbi öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, son iki haftada da kulübede yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı.
Rizespor'a kritik derbi öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, son iki haftada da kulübede yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı. Akkan, bugün derbide forma giyebilecek. Tecrübeli eldivenin, Giresunspor karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor.