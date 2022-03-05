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Çaykur Rizespor-Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:02
Çaykur Rizespor-Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Rizespor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Dabo, Gedson, Yusuf Sarı, Mendes, Boyd, Pohjanpalo.

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Muhammed, Umut Nayir.

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