Haberler Rizespor Süper Lig haberleri: Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci!

Süper Lig haberleri: Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci!

Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor'a Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı öncesi milli kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. 4 haftadır forma giyemeyen Gökhan Akkan, sakatlığını tamamen atlattı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 13:33
Süper Lig haberleri: Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci!

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekipte 5 mart cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, ligin son iki haftasında da yedek kulübesinde yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı. Tecrübeli kaleci, yarın oynanacak önemli karşılaşmada forma giyebilecek. Gökhan Akkan'ın Giresunspor maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

DİĞER
3 büyüklerin iç karartan tablosu! Resmen kabusu yaşadılar...
Özel Haber I Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor