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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Çaykur Rizespor'da Giresunspor maçı öncesi 4 isim belirsiz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Hamza Hamzaoğlu ile istediği başarıyı yakalayamayan Rize ekibi yollarını ayırıp yerine Bülent Korkmaz ile anlaşmıştı. Bülent Korkmaz yönetiminde maça hazırlanan Rizespor'da mutlak hedef galibiyet. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 12:03
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Çaykur Rizespor'da Giresunspor maçı öncesi 4 isim belirsiz

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybeden yeşil-mavililer, 27 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Baiano, sarı kart cezalısı Boldrin ve sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan kaleci Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo'nun durumu sağlık kurulunun vereceği raporun ardından maç saatinde belli olacak.

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