Yiğido yarıladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmayı garantileyen ikinci takım Demir Grup Sivasspor oldu. Karagümrük'ü konuk eden Yiğidolar maça etkili başladı. 4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu. 17'de Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı. 25'te Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti. 28'de Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 62. dakikada Appindangoye'nin kafa vuruşunda, defans kale önünden topu çıkardı. 69'da Sivasspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem Atakan Kesgin'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topu, Yatabare düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 85'te Karamoh'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 86'daYatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Kerem Atakan Kesgin'in şutunda, az farkla auta gitti.

BORINI HASTANEDE

Karagümrük'te maçın ilk devresinde sakatlanan Fabio Borini, ambulansla hastaneye götürüldü. 43. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bırakan Borini, sedye ile ambulansa bindirildi ve kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü. Onun yerine Karamoh oyuna dahil edildi.

FİNALİ İSTİYORUZYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda çok mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç oldu. Üstün taraf bizdik.Pozisyonları hep biz yakaladık. Yarı finali de geçip finale kalmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Bu camiaya Ziraat Türkiye Kupası yakışır. İnşallah rakibimizi devirip adımızı finale yazdırırız" diye konuştu.