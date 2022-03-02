Karadeniz’de dostluk çağrısı

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, futbolun güzelliklerinin öne çıktığı bir maç olmasını diledi. Önal, "Her platformda dayanışma içerisinde olmaya çalıştığımız Karadeniz takımları ile iyi ilişkilerimizin bu tip spekülasyonlarla zedelenmemesi en büyük temennimizdir" diye çağrıda bulundu.

G.ANTEP'TE DÜŞÜŞ VAR

Gaziantep FK, son 4 maçtır taraftarlarını üzüyor. Kırmızısiyahlılar, Başakşehir, Adana Demirspor ve Altay'a yenildi, Y.Malatyaspor'la berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, kupada Alanya maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

ÖZBALTA FARK YARATTI

Altay'da Mustafa Denizli ve Nobre'nin ardından 3. teknik adam olarak göreve gelen Serkan Özbalta, 4 maçta topladığı 7 puanla güven kazandı. 43 yaşındaki genç hoca, ilk Süper Lig deneyiminde geçer not aldı.