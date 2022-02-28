Penaltı isyanı

Galatasaray maçıyla Rizespor'un başında ilk maçına teknik direktör Bülent Korkmaz, aleyhlerine verilen iki penaltı kararına tepki gösterdi. "Aslında kazanabilirdik. Oyunun tam kopacağı anda koparamadık" diyen Korkmaz, "Mücadele olarak memnunum, bunu geliştirmemiz lazım. Takımın bunu yapacağına inanıyorum. Sezon başından bu yana Rizespor'un oynadığı en iyi oyun diyebilirim" ifadelerini kullandı. Penaltı kararlarına isyan eden tecrübeli teknik adam, "Bize verilen penaltı Galatasaray'a verilir miydi? Yorumcular tartışsınlar. Yusuf'un pozisyonunu tartışsalar iyi olur. Her maç çok önemli artık. Tartışsınlar. Yorumcular bunları tartışsın!" diye isyan etti.