Tahir Kıran'dan Galatasaray sözleri!

Yeşil mavili taraftarların istifa çağrılarını değerlendiren Kıran, "Taraftarlar son maçta 'Hamza istifa' diye bağırdılar sonra yönetim istifaya döndüler. Tamam biz istifa edelim, buyurun gelin yapın. Bugüne kadar gecem gündüzüm Rizespor . Rüyalarımda Rizespor görüyorum, öyle kolay değil bu işler. Ateşten gömlek giymek kolay iş değil. Biz taşın altına kafamızı, gövdemizi, eşimizi, dostumuzu koyduk. Düştük de düştük. Bırakın bir sezon sonu gelsin, yaparsınız eleştirinizi. Bizim de şevkimizi kırmayın. Çıksın bir delikanlıda göreyim, 25 milyon Euro'nun altına girsin." ifadelerini kullandı.

"YA TARAFTARLIĞI ÖĞRENECEKLER YA DA..."

Sözlerine devam eden Tahir Kıran, "Ya taraftarlığı öğrenecekler ya da gerekirse maçları Rize'de oynamayacağım. Beni başka yollara sevk etmesinler. Herkes şapkasını önüne koysun düşünsün, hesap yapsın. Uyku uyumuyorum ben. Olduğumuz durumdan ben memnun muyum? Yaşadıklarımızı görmüyor musunuz? Ciddi anlamda bize bir mobing uyguluyorlar. Ondan sonra ben bağırınca 25 bin lira ceza. 25 bin lira çok önemli değil ama bizim canımız yanıyor. Bir hakemin düdüğü ile benimle beraber o şehirde yaşayan insanların canı yanıyor." dedi.