Korkmaz umut dağıttı

Ligde sıkıntılı haftalar geçiren Rizespor'da alınan 2-0'lık Başakşehir mağlubiyeti sonrasında Hamza Hamzaoğlu'yla yollar ayrılmıştı. Atmacalar'da Hamzaoğlu'nun yerine sezon içinde Alanya'dan ayrılan Bülent Korkmaz getirildi. İlginç bir şekilde ilk maçına; efsanesi olduğu, yıllarca kaptanlığını yaptığı Galatasaray karşısında çıkacak olan 53 yaşındaki tecrübeli hoca, camiaya umut dağıttı. Korkmaz, "Ben ve ekibim elimizden gelen bütün mücadeleyi, hem saha dışında hem içinde göstereceğiz. Bu zor durumda, zor süreçte, inşallah sezon sonunu gülerek, mutlu olarak, zaferler yaşayarak kutlarız. Galatasaray çok büyük, geçmişi başarılarla dolu bir camia. Ara sıra böyle zamanlar olabiliyor. Rizespor'un konumu da iyi değil. Galatasaray maçında elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

'HERKES GÖVDESİNİ KOYACAK'

Bülent Korkmaz, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkmak için elini taşın altına değil, gövdesini koyacağını vurguladı. Korkmaz, "Gövdesini koymadan, hissetmeden olmaz. Amatörlük benim için duygudur. Duyguyu hissettireceğiz. Onu alevlendireceğiz" dedi.