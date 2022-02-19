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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:11 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:23
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Son olarak ligde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti.

Konuya ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı. Hamza Hamzaoğlu, Rizespor'un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 25 hafta itibarıyla 18. sırada yer alıyor.

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