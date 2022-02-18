Rizespor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 20.00'de çalan Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Gökhan, Ponck, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Gedson, Yusuf, Pohjanpalo
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka