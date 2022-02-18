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Rizespor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Rizespor ile Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 19:58
Rizespor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Gökhan, Ponck, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Gedson, Yusuf, Pohjanpalo

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka

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