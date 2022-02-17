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Yusuf Sarı: Kavga zamanı

Son dakika spor haberi: Devre arasında Trabzonspor’dan gelen genç kanat, “Başakşehir maçı çok önemli. Ardından G.Saray deplasmanı var. Sahada kavga etmeliyiz. Puanlar almalıyız” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Yusuf Sarı: Kavga zamanı

Ligde düşmeme mücadelesi veren Rizespor'un devre arasında Trabzon'dan aldığı Yusuf Sarı, Başakşehir ve G.Saray maçları için iddialı konuştu. 23 yaşındaki kanat, "Başakşehir maçı çok önemli. Ardından G.Saray deplasmanına gidiyoruz. Bu maçlar bizim için çok değerli. Sahada kavga etmemiz lazım. Kesinlikle puan almalıyız. Bulunduğumuz yerden tırmanmalıyız" dedi.

"LİGDE KALACAĞIZ"
Rizespor'daki görevinin, Trabzonspor'dakinden daha zor olduğunu vurgulayan Yusuf Sarı, Süper Lig'de kalacakları sözünü verdi. Genç futbolcu, "Takım olarak iyi durumda değiliz. Yardım etmek ve oynamak için geldim. Burada çok mutluyum. Herkesin bana büyük desteği oluyor. İnşallah buradan çıkacağız, bunu başaracağız. Çaykur Rizespor için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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