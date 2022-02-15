Haberler Rizespor Gedson Fernandes performansını yorumladı: Benim için sevindirici

Gedson Fernandes performansını yorumladı: Benim için sevindirici

Çaykur Rizespor’un yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, “Ortaya çıkan istatistiki rakamlar da benim için sevindirici” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 14:47
Gedson Fernandes performansını yorumladı: Benim için sevindirici
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunun ardından yaptığı çift kale maç ile son buldu.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan takımın yeni yıldızı Gedson Fernandes maçların ardından istatistiki verilerin kendisini sevindirdiğini dile getirerek, "Sahaya çıktığımızda elinizden gelenin en iyisini yapmaya, ekip için faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ortaya çıkan istatistiki rakamlar da benim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZU GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Kendisi gibi yeni gelen futbolcuların takıma katkı sağlayacağının altını çizen Gedson, "Ligin sonlarına doğru gelmeye başladık. Bulunduğumuz pozisyonda belli. Bundan sonrasına bizim maç maç bakmamız lazım. Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Yapmamız gereken kendimize bakmak futbolumuzu ortaya koymak. Yeni oyuncular katkı sağlayacak, ben de onlardan biriyim. Bizim ilk etapta rakiplere bakmak değil kendimize bakmak, oyunumuzu geliştirmek, maç maç bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor" dedi.

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