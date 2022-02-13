Sen neymişsin Gedson

Transfer dönemine damgasını vuran Gedson Fernandes, Süper Lig'e harika bir dönüş yaptı. G.Saray'ın uzun süre peşinden koşup Beşiktaş'a kaptırdığı ve daha sonra Çaykur Rize'ye kiralanan Portekizli, Altay karşısında sahada basmadık yer bırakmadı. 11.35 kilometreyle en çok koşan isim olan Portekizli orta saha, 10 çalım girişiminin de 6'sında başarılı olarak zirveye çıktı. 6 top çalma ve 2 pas arası yapan Gedson, girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanarak Süper Lig'de sezonun rekorunu kırdı. 65 kez topla buluşan 22 yaşındaki oyuncu, 22 pasında da yüzde 85 isabet oranı yakaladı.