Altay - Rizespor maçına Gedson Fernandes maçına damga vurdu!

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için mücadele ederken transferin kazananı siyah beyazlılar olmuş ve oyuncuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

Çaykur Rizespor formasıyla ilk kez geçen hafta Adana Demirspor karşısında boy gösteren Gedson Fernandes, sonradan oyuna dahil olurken ilk maçında asist katkısı yapmıştı.

Görev aldığı süre boyunca istekli oyunuyla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha, iyi oyununu İzmir'deki Altay deplasmanında da sürdürdü.

Müsabakaya 11'de başlayan Gedson, güçlü fiziğiyle sahanın en mücadeleci ismi olurken istatistikleriyle tüm futbolcuları geride bıraktı.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Maçta 11.35 km ile sahanın en çok koşan ismi olan Gedson Fernandes, ayrıca bu sezon Süper Lig'de en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Portekizli yıldız, Opta verilerine göre, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

SAHİPSİZ TOPTA DA İLK SIRADA

6 topla sahanın en fazla sahipsiz top kazanan ismi olan Gedson, 6 kezle takımın en fazla adam eksilten ikinci futbolcusu oldu.

Altay karşısında etkili futboluyla dikkat çeken Gedson Fernandes, yüzde 86 altı pas yüzdesiyle oynadı.



"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendiren yıldız orta saha, performansıyla ilgili gelen soruya, "Benim performansımdan çok takımımızın performansı önemli. Herkes elinden geleni yaptı, ben de elimden geleni yaptım. Bunu sonuçlara da yansıtmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"DEPLASMANDA BİR PUAN İYİ"

Takımın ligdeki durumunu da değerlendiren Gedson, "Olumlu sonuçlar almaya başlamamız gerekiyor. Deplasmanda bir puan almak iyi gözüküyor. Zor bir durumda olduğumuzu herkes görüyor sıralamada. Bundan sonra maç maç bakmalıyız. Her maç olumlu skorlar alırsak buradan kurtulabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.