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Çaykur Rizespor'dan silahlı saldırıya uğrayan Aziz Aksoy için açıklama geldi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy'un ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını açıklayarak bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 07:24
Çaykur Rizespor'dan silahlı saldırıya uğrayan Aziz Aksoy için açıklama geldi!

Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Mavi-yeşilli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada Aksoy ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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