Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basit goller yediklerini söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yukarıları yakalamak için kazanmaları gereken bir karşılaşmanın bekledikleri gibi sonuçlanmadığını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve ilk golden önce VAR'a gidilmesinin gerginlik yaşattığını ve konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Toparlanmaya çalışırken ikinci golü kalemizde gördük. İlk yarının sonunda yakaladığımız pozisyonu atsak, farklı olabilirdi. Sonuçta 3-1 kaybettik. Son anlarda belki baskılı oynadık ama galibiyeti getirecek golleri bulamadık." diye konuştu.

Stratejik planlar yaparak maça çıktıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Maç içerisinde yapacağınız hamleler de önemlidir. Müsabaka istediğimiz gibi devam etseydi, maçı çevirmek için daha etkili hamleler yapabilirdik. Bugün olmadı. Çok kolay şekilde goller yedik ve planlarımız aksadı. Elimizdeki oyuncuların hepsi kıymetli. Zaman zaman oyunun durumuna göre tercihlerimizi yapacağız. Bugün sonradan oyuna girenler hücum anlamında etkili oldu." şeklinde konuştu.

"KENETLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Alper Potuk'a tribünlerin gösterdiği tepkiyi hoş karşılamadığını dile getiren Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne Alper ne de başka bir oyuncu... Bugüne kadar 2-0'dan dönen çok maç var. Geriye düştüğümüz anda olmamalıydı. Bir taraftarın oyuncusunu yuhalaması doğru bir davranış değil. Bizim özellikle birlik beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Daha 30. dakikada takım ile bağları koparıyoruz. Kimden destek alacağız. Pozitif yönde desteğe ihtiyacımız var. Kazanırken herkes alkışlar. Gol yedikten sonra desteğe ihtiyacımız var ki kafamızı kaldırıp devam edelim. O nedenle taraftarın yaptığını tasvip etmiyorum. Tekrarının olmayacağına inanıyorum."

Tarık Çetin ve Gökhan Akkan'ın sakatlıkları nedeniyle Zafer Görgen'in kalede görev yaptığına değinen Hamzaoğlu, "Zafer'in yediği goller talihsizlikti. Oyun içerisinde iyiydi. İnşallah bütün talihsizlikler bugüne denk gelmiştir." açıklamasını yaptı.

Hamza Hamzaoğlu, Ponck ile görüşmelerin büyük oranda sonuçlandığını ve durumun yarın netleşeceğini, hücum hattına bir oyuncu daha baktıklarını sözlerine ekledi.