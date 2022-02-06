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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 12:02
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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