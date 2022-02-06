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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Halil Umut Meler ve ekibi yönetiyor. Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 15:54
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

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