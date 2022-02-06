Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli