Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'e imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Başkan Tahir Kıran'ın, "Gedson Fernandes, maç eksiğini teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'yla kapatacaktır. Önümüzde 15 maç var. Tabii suyunu çıkaracağız. En kısa zamanda takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibariyle açığı çabuk kapatacağına inanıyorum. Hamza hocanın talebesi. Hoca kendisinden en iyi şekilde yaralanacaktır" şeklindeki sözleri toplantı salonunda gülüşmelere yol açtı.

HER ŞEY RİZESPOR İÇİN

Portekizli orta saha Fernandes de Karadeniz ekibinde elinden geleni yapacağını vurguladı. Rize'deki her anında takıma yardımcı olmak istediğinin altını çizen 23 yaşındaki genç orta saha, "Her anımı değerlendirip takıma yardımcı olmak isteyeceğim. Her anımda kendimi ileri götürebileceğimi düşünüyorum. Taraftarlarımız, takıma sonuna kadar güvensin. Takımdaki her birey en iyisini yapıp takımı iyi yere götürecektir. Taraftarlarımız bize inansınlar, bizi desteklesinler" diye yeşil-mavili camiadan destek istedi.

TÜRKİYE'NİN 'STAR'I OLSUN

Portekizli yıldız orta saha Gedson Fernandes'in son derece eğlenceli geçen imza töreninde Rizespor Başkanı Tahir Kıran, esprili açıklamalarıyla basın toplantısına damga vurdu. Fernandes'in lakabıyla ilgili gelen bir soruya Başkan Kıran, "Gedson Fernandes'in herhangi bir lakabı yok ama gelince ben koydum. Gedson Fernandes'in ismini star olarak koydum. Bizde bir de imparator var, Brezilyalı Boldrin. O da star olacak inşallah. Türkiye'nin starı olsun" diye konuştu.

"MUTLU OLURSA KALABİLİR"

BAŞKAN Tahir Kıran, Fernandes'in gelecek sezonda da Rizespor'da kalıp kalmayacağı yönünde gelen soruya, "Gedson transferi bizim ikna kabiliyetimizdir, bunu biz başardık. Bunu o gün konuşacağız. Ceyhun Bey ile de konuştum. Her şey olabilir. Rizespor'da mutlu olursa neden kalmasın, kalabilir. Beşiktaş'a gidebilir. Şu an bonservis hakları Beşiktaş kulübünde" yanıtını verdi.