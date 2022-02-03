Çaykur Rizesporlu Gedson Fernandes'ten transfer sözleri: Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı ve Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, TRT Spor'a konuştu. İşte o sözler...



İşte o sözler;

"Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik. Rize'de olduğum için mutluyum.

Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye'de yaşadım. Türk çayını seviyorum ve yeniden tatma imkanım oldu. Burada olduğum için mutluyum.

Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu.

83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim.

BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim.

Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Bireysel hedeflerden daha çok takımsal hedeflere bakıyorum. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim.



Türkiye'de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye'de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor.

Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim.

Rizespor formasını da çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ VEREMİYORUM

Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an."