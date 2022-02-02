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Rizespor Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kiraladı! İşte ilk kare...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın transfer ettiği Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Gedson, Rizespor formasıyla da ilk pozunu verdi. İşte Rizespor'un paylaşımı ve o kare...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 17:44 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 18:05
Rizespor Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kiraladı! İşte ilk kare...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüp, sosyal medya hesabında Barcelona Havalimanı'ndan yaptığı canlı yayın ile Gedson Fernandes ile sözleşme imzalama anını paylaştı.

Kulüp başkan yardımcısı Selim Selimoğlu, Gedson Fernandes ile uçakta sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Hepimizin uzunca süredir beklediği Gedson Fernandes transferini şu anda Barcelona Havalimanı'nda atacağımız imza ile birlikte yapmış bulunuyoruz. Gedson ikinci yarı Rizespor için mücadele edecek. Bizim formamız için ter dökecek. Ben de çok heyecanlı ve mutluyum. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur." diye konuştu.

Fernandes ise ilk mesajında, "Geliyorum. Bizi bekleyin, yoldayız." ifadelerini kullandı.

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