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Semih Kaya, Rizespor’a

Ligde düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yla yollarını ayırdığını duyurdu. 1,5 yıldır sarı-siyahlılarda forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Semih Kaya, Rizespor’a
Ligde düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yla yollarını ayırdığını duyurdu. 1,5 yıldır sarı-siyahlılarda forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve bu sezon Yeni Malatyaspor'da 22 maçta ter döken Kaya'nın Rizespor'a transfer olması bekleniyor.
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