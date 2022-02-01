Semih Kaya, Rizespor’a

Ligde düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yla yollarını ayırdığını duyurdu. 1,5 yıldır sarı-siyahlılarda forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Ligde düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yla yollarını ayırdığını duyurdu. 1,5 yıldır sarı-siyahlılarda forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve bu sezon Yeni Malatyaspor'da 22 maçta ter döken Kaya'nın Rizespor'a transfer olması bekleniyor.