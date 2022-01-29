Son dakika transfer haberleri: Loic Remy Saint-Etienne yolunda!

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Loic Remy, Fransa yolcusu... Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre 35 yaşındaki deneyimli golcü için Saint-Etienne harekete geçti. Bir süredir devam eden görüşmeler ivme kazandı. Rizespor'un da oyuncunun maaşı nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu vurgulandı.

Remy'nin de Saint-Etienne teknik direktörü ile görüşerek transfere ikna olduğu bildiriliyor. Olympique Lyon altyapısından yetişen Loic Remy Marsilya, Lens, Chelsea, Newcastle, Getafe ve Lille gibi önemli takımlarda forma giymişti. Rizespor'a 2020 yazında gelen golcü oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı.