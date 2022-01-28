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Geçmiş olsun Tahir Kıran

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, koronavirüse yakalandı. Yeşilmavililerden yapılan açıklamada; testi pozitif çıkan Kıran'ın İstanbul'da dinlendiği belirtildi. Kıran'ın, Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gittiği ve sporcularla görüşmediği belirtildi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Geçmiş olsun Tahir Kıran
Rizespor Başkanı Tahir Kıran, koronavirüse yakalandı. Yeşilmavililerden yapılan açıklamada; testi pozitif çıkan Kıran'ın İstanbul'da dinlendiği belirtildi. Kıran'ın, Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gittiği ve sporcularla görüşmediği belirtildi.
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