Marcelo atağı

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Rizespor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Atmacalar, son olarak Fransız devi Lyon'un sözleşmesini feshettiği Marcelo Guedes'i listesine aldı. Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusuyla karşılıklı anlaşma sağlandığı ve yolların ayrıldığı duyuruldu. Karadeniz ekibinin, 2017 yılında Beşiktaş'tan 7 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo'nun transferi için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta 2015- 2016 ve 2016-2017'de iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli stoper, siyah-beyazlılarda iz bırakmıştı. Fransız ekibinde 167 maçta görev alan Marcelo, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Sambacı savunmacı için K.Gümrük'ün de devrede olduğu bildirildi.