Rizespor Antalyaspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam etti. Hava şartları nedeniyle yarıda kalan ve bir gün ertelenen mücadelede Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Rizespor'a galibiyeti getiren goller Joel Pohjanpalo ve Gökhan Gönül'den gelirken Antalyaspor'un tek golünü Haji Wright kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 21'e yükseltirken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Antalyaspor'da Güray Vural çift sarı karttan kırmızı kart görerek, uzatma dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.