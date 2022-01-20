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Kubilay tamam!

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş’u renklerine bağlıyor. Hamzaoğlu’nun eski öğrencisini istemesi transferde rol oynadı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Kubilay tamam!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha önce Bursaspor'da ve Yeni Malatyaspor'da beraber çalıştığı Kubilay Kanatsızkuş ile yeniden buluşuyor. 24 yaşındaki 1.90 boyundaki forveti çok isteyen Hamzaoğlu'nun talebini kabul eden Rize yönetimi, transferi noktaladı. Bu sezon Malatya formasıyla 15 maça çıkan Kubilay 461 dakika süre bulurken 1 kez fileleri sarstı.

BURSA'DA YETİŞTİ
Futbola Bursaspor'da başlayan Kubilay Kanatsızkuş, Hamza Hamzoğlu ile 2015 ile 2017 yılları arasında çalıştı. Hamzaoğlu'nun A takıma kazandırmasıyla Süper Lig'de kalıcı olarak forma giymeye başlayan Kubilay, 2018'de 6 aylığına Ankaragücü'ne kiralandı. 2020'den bu yana ise Malatya'da top koşturan Kubilay toplamda 45 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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