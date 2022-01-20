Kubilay Kanatsızkuş tamam!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha önce Bursaspor'da ve Yeni Malatyaspor'da beraber çalıştığı Kubilay Kanatsızkuş ile yeniden buluşuyor. 24 yaşındaki 1.90 boyundaki forveti çok isteyen Hamzaoğlu'nun talebini kabul eden Rize yönetimi, transferi noktaladı. Bu sezon Malatya formasıyla 15 maça çıkan Kubilay 461 dakika süre bulurken 1 kez fileleri sarstı.



BURSA'DA YETİŞTİ

Futbola Bursaspor'da başlayan Kubilay Kanatsızkuş, Hamza Hamzoğlu ile 2015 ile 2017 yılları arasında çalıştı. Hamzaoğlu'nun A takıma kazandırmasıyla Süper Lig'de kalıcı olarak forma giymeye başlayan Kubilay, 2018'de 6 aylığına Ankaragücü'ne kiralandı. 2020'den bu yana ise Malatya'da top koşturan Kubilay toplamda 45 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.