Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Rizespor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryshov, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Wright