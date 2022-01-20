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Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Rizespor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:10
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Rizespor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryshov, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Wright

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