Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kötü gidişata dur demek adına bu karşılaşmayı kazanarak bir çıkıl yakalamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Baiano, Emirhan, Dokovic, Sabo, Umar, Deniz, Boldrin, Pohjanpalo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryshov, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Wright