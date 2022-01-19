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Çaykur Rizespor - Antalyaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespır sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada ertelendi. Süper Lig'de dün de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşması da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:40
Çaykur Rizespor - Antalyaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi.

Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı.

Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.

Süper Lig'de dün de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşması da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

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