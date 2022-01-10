Maç iki tarafa gitti geldi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İlk yarıda oyuna hakim olamadık. Her iki takım da kazanabilirdi. 2 puan kayıp mı, 1 puan kazanç mı? Beşiktaş'a karşı iki kez geri düşüp 1 puan aldıysak kazançtır. Daha çok çalışmamız gerekiyor bunu görüyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İlk yarıda oyuna hakim olamadık. Her iki takım da kazanabilirdi. 2 puan kayıp mı, 1 puan kazanç mı? Beşiktaş'a karşı iki kez geri düşüp 1 puan aldıysak kazançtır. Daha çok çalışmamız gerekiyor bunu görüyoruz" dedi.