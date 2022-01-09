Çaykur Rizespor Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosunu Yusuf Sarı'yla güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, Visca ve Kouyate transferlerinin ardından Trabzonspor'da forma şansı azalan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Mavi-yeşilliler, Başkan Tahir Kıran'ın da yer aldığı törende Yusuf Sarı'yla resmi sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 resmi maçta görev yaparken, 1 kez fileleri havalandırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bu arada Trabzonspor da Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin fesheidldiğini KAP'a bildirdi. Böylece Rizespor, 23 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemedi.