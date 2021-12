Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Cüneyt Çakır’ı ben hiçbir maçımda istemiyorum"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 2021-2022 sezonun ilk devresini değerlendirdi. 20 oyuncu değiştiği için sezona kötü başladıklarını ama takımın birbirine alıştıktan sonra toparladığını dile getiren Kulüp Başkanı Tahir Kıran "Sezon başında bu takımdan 20 tane futbolcu gitti, yeni bir takım kurulmaya çalışıldı. Gelen oyuncuların takım halini alması ciddi anlamda zaman aldı. 9. haftaya kadar sıkıntı yaşadık. Ondan sonraki süreçte takım havasına bürünmesiyle ciddi anlamda güzel bir hava yakaladılar. Sezon başından beri yaşadığımız bazı olumsuzluklar da var. Ben bu olumsuzlukların sebebini de biliyorum. Bunlara neşterler koyduk, koyacağız da. Ama taşların yerine oturması da zaman alıyor netice itibariyle" ifadelerini kullandı. Büyük ümitlerle gerçekleştirilen bazı transferlerin takıma katkısı olmadığının da altını çizen Kıran "Çok ümitlerle transfer ettiğimiz oyuncularımız var, hayal kırıklığı olan, takıma katkı sağlayamayan. Lig arasını bekledik. Lig arasında ciddi anlamda görüşmeler yapacağız. Bazıları ile yollarımızı ayıracağız. Başka oyuncuları kadromuza katacağız. Bu transfer sezonunda iyi şeyler yapacağız, daha iyi yerlerde olacağız. Artık maçlar sahada oynanacak, dışarıda bir şey olmayacak" dedi.



"BU BAYRAK İÇİN SAVAŞANLAR BURADA KALACAKLAR, SAVAŞMAYANLARIN HİÇBİRİNİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Sezon başında transfer edilen Bolasie'den bekledikleri performansı bulamadıklarını da dile getiren Kıran, sakatlıkların takımı yorduğunu ifade ederek "Hazırlık kampında Phiri sakatlandı, 2. maçta Mendes'in ayak kemiğinde çatlak oldu, tam iyileşti derken antrenmanda kemiğini kırdı. Şu anda iyi, antrenmana çıkıyor. Talihsizlikler böyle devam etti. Sakatlıklar bizim peşimizi bırakmadı. Bolasie büyük ümitlerle, bize en az 3-4 maç kazandırır diye aldığımız bir futbolcumuz. 19 maç oynadık, bu maçlarda bize en ufak bir katkıda bulunmadı. Bulunamadı mı diyeceğiz, bulunmadı mı diyeceğiz onun muhasebesini de yapacağız. Rizespor'a faydalı olanlar, Rizesporlu olduğunu hissedenler burada kalacaklar. Bu bayrak için savaşanlar burada kalacaklar, savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağım. Şartlar ne olursa olsun. İlk sezon için koyduğumuz hedef olan ilk 10'un içerisinde bitirmenin hala arkasındayız. İkinci yarı çok değişik şeyler olacak. Bu takım, takım olma özelliğini kazandı. Beraber seviniyorlar, beraber üzülüyorlar. Bazı üzülmeyenler var, üzülmeyenler de zaten çürük elmalar, ayıklayacağım. Kendini Rizespor'a ait hissedenlerle başladık, böyle de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"MAÇIN ARDINDAN 5 SAATLİK TOPLANTI YAPTIK"

Transfer çalışmalarına başladıklarını da dile getiren Kıran "Maçın ardından hocamızla oturduk ve yaklaşık 5 saatlik bir toplantı yaptık. Devam etmesini istediği oyuncuları bana bildirdi. Yeni takviye yapılabilecek isimleri de bildirdi. Yabancı sınırlamasından dolayı bazı sıkıntılarımız var. Onları da aşacağız inşallah. Çalışmalarımızı başlattık. Hocamız da bir ekip, bir takım adamıdır. Bütün açıklamalarında bir takım ruhu röportajı verir. Hiçbir zaman kimseyi medyanın ve taraftarın önüne atmaz. O da bir takım adamıdır. Biz hocamızdan çok memnunuz. Hocamız ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok" dedi.



"AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZATMAK LAZIM"

Transfer çalışmalarında yabancı oyuncudan ziyade daha çok Türk oyunculara ulaşmak istediklerinin altını çizen Başkan Kıran "Bizim felsefemiz yerli futbolcuya dönmek. Yabancı futbolcu sayısı her yıl düşecek. Önümüzde ki yıl 7'ye düşecek. Ondan sonra ki yıl 6, sonra 5'e düşecek. Böyle böyle ine ine gelecek. Ne oluyor, o zaman Türk futbolculara yönelmek lazım. Bizde elimizden geldiğince Türk futbolculara yöneleceğiz. Bir de bu ekonomik şartlar bu Euroları falan kaldırmıyor. Ayağını yorganına göre uzatmak lazım. Gelirler belli, gelirler TL. Bugün bir maç kazandığımız zaman aldığın para 2 milyon 500 bin lira yani 200 bin dolar. 30 maç kazansan 6 milyon dolar. 6 milyon dolar bu kulüplerin bütçelerine yetmez. 30 kazandığın zaman 90 puan yapıyorsun zaten şampiyon olursun. Matematiği yok bunun. Onun için başka gelirler bulmak lazım. Kulüpleri ayakta tutabilmek için ciddi bir efor sarf etmek lazım. Onun içi daha çok Türk oyuncuya, daha maliyeti düşük oyunculara ulaşmamız gerekiyor. Bir daha böyle fantezi oyunculara kaçmayacağız" diye konuştu.



"CÜNEYT ÇAKIR'I BEN HİÇBİR MAÇIMDA İSTEMİYORUM"

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin son maçı olan Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçını yöneten Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Kıran "Cüneyt Çakır bizim 35 maçımızı yönetmiş, 20 mağlubiyet, 9 beraberlik, 6 galibiyetle sonuçlanmış. Hepsi doğru muydu yanlış mıydı o konulara girmeyeceğim ama Cüneyt Çakır'ı ben hiçbir maçımda istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlıyor olabilir. Gitsin orada hakemlik yapsın. Rizespor'un maçına gelmesin. Hakemler ile ilgili 'Kulüpler Birliği' konuşmayacağız demişti, biz de konuşmuyorduk. Ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Şu an konuşuyorum, Cüneyt Çakır'ı istemiyorum. Gaziantep camiası da 'Rize'nin maçına Rizeli hakem verildi' diye yaygara kopardı. Belki de dün verdiği penaltıda ondan etkilendi. Adana Demir maçında da bir penaltı verdi, bütün dünya görmedi, VAR gördü, o gördü. Yani bize VAR yok. Bir Galatasaray maçı yaşadık, VAR yok. Antalyaspor maçı, VAR yok, Giresun maçında VAR yok. Aynı pozisyona Konya'da Baiano'nun düşmesini sarı kart ile geçiştirdi hakem. Boyd'un pozisyonu çapraza giden pozisyonda direkt kırmızı kart, Baiano direkt kaleye gidiyordu. Sen 1 hafta burada uğraşıyorsun, takımı bir yere getiriyorsun, ucuz bir kart ile senin dünyanı yıkıyorlar, emeğini yok ediyorlar. Bu emeklere yazık. Hakemin düdüğüne kalmamalı. Çaldığı veya çalmadığı. Hala hakem hataları diyorum, hata olduklarına inanmak istiyorum. Hakem hataları yüzünden kaybedilen 10 puanımız var" ifadelerini kullandı.



"BU LİG BİZİM, HAKEMLER DE BİZİM"

Yabancı hakem modeline de karşı olduğunun altını çizen Kıran "Yabancı hakem diye bir şey yok. Bu lig bizim, hakemler de bizim. Çıksınlar adam gibi yönetsinler. Hataya biz varız. Bütün kulüp başkanları benim gibi düşünüyorlar. Hataya varız. Yeter ki hata olsun. Kasıtlı olduğuna inanmak istemiyoruz. Kasıt olursa sıkıntı var" dedi.



"ŞU PERFORMANSLA BOLASİE'Yİ BU TAKIMDA TUTMAM"

Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Bolasie ile bir toplantı gerçekleştireceğini dile getiren Kıran "2 ay Bolasie'nin transferi ile uğraştık. Gitti, geldi, gelmedi, imzaladı, imzalamadı. Ama bu 2 ayın karşılığını alamadık. Tabii ki onunla da masaya oturacağım. Onunla da bir görüşme yapacağız. Bu kafayla devam edecekse yolları ayıracağım. Şu performansla Bolasie'yi bu takımda tutmam" ifadelerini kullandı.