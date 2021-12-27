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Çaykur Rizespor’da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Selim Ay ve Gökhan Akkan’ın sözleşmeleri uzatıldı. Selim Ay'la 3, Gökhan Akkan'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:30
Çaykur Rizespor’da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Çaykur Rizespor'da Selim Ay ve Gökhan Akkan'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Selim Ay ve kalecisi Gökhan Akkan'ın sözleşmeleri uzatıldı. Selim Ay ile 3 yıllık, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil mavili formayı giyemeye devam edecek takım kaptanı Selim Ay Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü ve sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Kaleci Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da her iki futbolcuya çok güvendiğini belirtti.

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