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Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:40
Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Gaziantep FK maçı 26 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

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