Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Gaziantep FK maçı 26 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.