Rize’den çıkış yok!

Süper Lig'de kötü günler geçiren iki takım Rize'de kozlarını paylaştı. Evinde iyi bir performans sergileyen Rizespor, alt sıralardaki direkt rakibi Y.Malatya'yı tek golle geçti. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Atmacalar'da Pohjanpalo, sarı-siyahlılarda ise Sadık ve Tetteh net gol pozisyonlarında çerçeveyi bulamadı. Özellikle 44'te gol çok yaklaşan Yeni Malatya ekibinde Tetteh'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Tarık müdahalesinde, iki direk arasına çarparak geri dönen topu kontrol etmeyi başardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

DENİZ'DEN ALTIN SİFTAH

İkinci yarıda etkin olan taraf Rizespor oldu. Djokovic ve Cemali'yle tehlike yaratan yeşil-mavililer, aradığı golü 80'de buldu. Cemali'nin pasında ağları sarsan Deniz, bu sezon ligde ilk golünü atarken, takımına altın değerinde üç puan kazandırdı. Evinde 5'te 5 yapan Atmacalar, ligde kalma yolunda umutlandı. Üst üste 2. kez yenilen Y.Malatya'nın ise galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULAR

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iç sahada istikrarlı ve güçlü oyunlarını sürdürerek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ARTIK BÜYÜK BİR KRİZ BAŞLADI

Sumudica, Rize yenilgisi sonrasında karamsar konuştu. Rumen hoca, "Rize'de kulübeden 5 oyuncu geldi ve skoru buldu. 85'te değişiklik yapmak zorunda kaldım. Kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı" diye karamsar bir tablo çizdi.