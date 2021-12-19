Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, kritik maçta karşı karşıya geliyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Cemali, Holmen, Emir, Djoković, Boyd, Boldrin, Fabrício, Aminu, Pohjanpalo
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Ndong, Mallan, Chouiar, Adem, Tetteh