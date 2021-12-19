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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:24
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, kritik maçta karşı karşıya geliyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Cemali, Holmen, Emir, Djoković, Boyd, Boldrin, Fabrício, Aminu, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Ndong, Mallan, Chouiar, Adem, Tetteh

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