Rize’den çıkış yok!

Rizespor'un Brezilyalı yıldızı Boldrin, Rize'yi kendisinin ve ailesinin çok sevdiğini, Rize'nin kendisi için "sevgi" demek olduğunu söyledi. Atmacaların 4 sezonda 96 kez formasını giyen 32 yaşındaki maestro, sahalarındaki Yeni Malatya maçından da 3 puanla ayrılacaklarını iddia etti. Boldrin, "İç saha oyun anlayışımız farklı oluyor ve daha çok galip geliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Ligde son 4 iç saha maçında kazanarak bir başlangıç yaptık, kafamızı kaldırdık. Taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" diye iddialı konuştu. Sambacı, "Malatya maçı inşallah üç puan" diye taraftarlara da Türkçe seslendi.