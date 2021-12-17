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Rize’den çıkış yok!

Göztepe galibiyetini Malatya ile taçlandırmak isteyen Rize’de Boldrin, son 4 maçı kazanarak kafayı kaldırdıklarını belirtti.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Rize’den çıkış yok!
Rizespor'un Brezilyalı yıldızı Boldrin, Rize'yi kendisinin ve ailesinin çok sevdiğini, Rize'nin kendisi için "sevgi" demek olduğunu söyledi. Atmacaların 4 sezonda 96 kez formasını giyen 32 yaşındaki maestro, sahalarındaki Yeni Malatya maçından da 3 puanla ayrılacaklarını iddia etti. Boldrin, "İç saha oyun anlayışımız farklı oluyor ve daha çok galip geliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Ligde son 4 iç saha maçında kazanarak bir başlangıç yaptık, kafamızı kaldırdık. Taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" diye iddialı konuştu. Sambacı, "Malatya maçı inşallah üç puan" diye taraftarlara da Türkçe seslendi.
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