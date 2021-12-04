Sürpriz yapacağız!

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Rizespor sürpriz yapmak istiyor. Ligde son sırada yer alan yeşil-mavililer, Fenerbahçe sınavından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, geçen haftaki Kayserispor galibiyetiyle bir nebze de olsa moral bulduklarını kaydetti. Hamzaoğlu, "Fenerbahçe tabii ki bu ligin en güçlü takmlarından biri. Fakat biz de mücadelemizden taviz vermek istemiyoruz. Büyük bir sürprize imza atmak istiyoruz. Böylece seri başlatmak amacındayız" diye konuştu. Öte yandan Karadeniz ekibi dün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer antrenmanı, taktik çalışmasının ardından yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı. Ameliyatı sonrası tedavisine devam edilen Mendes, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı çalışmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.