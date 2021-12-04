Haberler Rizespor Sürpriz yapacağız!

Sürpriz yapacağız!

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Geçen haftaki Kayserispor galibiyetiyle bir nebze de olsa moral bulduk. F.Bahçe karşısında büyük bir sürprize imza atmak istiyoruz” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Sürpriz yapacağız!

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Rizespor sürpriz yapmak istiyor. Ligde son sırada yer alan yeşil-mavililer, Fenerbahçe sınavından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, geçen haftaki Kayserispor galibiyetiyle bir nebze de olsa moral bulduklarını kaydetti. Hamzaoğlu, "Fenerbahçe tabii ki bu ligin en güçlü takmlarından biri. Fakat biz de mücadelemizden taviz vermek istemiyoruz. Büyük bir sürprize imza atmak istiyoruz. Böylece seri başlatmak amacındayız" diye konuştu. Öte yandan Karadeniz ekibi dün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer antrenmanı, taktik çalışmasının ardından yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı. Ameliyatı sonrası tedavisine devam edilen Mendes, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı çalışmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

DİĞER
Son dakika: Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu
Aslıhan Gürbüz adeta kabusu yaşıyor! Önce taciz etti ardından tüm arkadaşlarını...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor