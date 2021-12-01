Selim Ay iddialı: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Çaykur Rizespor'a attığı gollerle de katkı sunan stoper Selim Ay, morallendiklerini belirtti. 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla kıvılcımı ateşlediklerini kaydederek, "Üzerimizdeki ölü toprağını atarak takım enerji kazanmaya başladı. Deplasman maçlarında iyi oynamamıza rağmen sonuca yansıtamadık. Son üç iç saha maçında galip geldik. Takım toparlandı, iyi yola girdik" dedi.

ÖNCE KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaraspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Selim Ay, "Kazanıp devam etmek istiyoruz. Galip gelerek havamızı korumak istiyoruz. Her maçın zorluk derecesi yüksek. Kupa maçını da aşacağız. Ardından ligde Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağız. Fenerbahçe de sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

BOLASIE ALINMADI

Çaykur Rize'de son oynanan Kayseri maçı öncesi Yannick Bolasie kampa katılmamıştı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, dünkü idman öncesi 32 yaşındaki Kongolu'yu idmana almadı. Sakat olan Selim ile Dabo ayrı çalıştı.