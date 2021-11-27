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Çaykur Rizespor Kayserispor : 1-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren gol Selim Ay'dan geldi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:56
Çaykur Rizespor Kayserispor : 1-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu ve Pohjanpolo ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan ve Gavranovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor, Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Rizespor 10 puana yükselirken ligde 20. sırada yer aldı.

Konuk ekip Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kaldı.

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