Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.





Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."