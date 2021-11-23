Haberler Rizespor Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi hayata gözlerini yumdu. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 17:44
Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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