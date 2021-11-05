Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 12. haftasında perde açılıyor. Ligde son sırada yer alan ve geçen hafta mağlup olan Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi Rizespor 4, Alanyaspor ise 21 puanda...

RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Rizespor, Alanyaspor maçı öncesi son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-mavililerde sakatlıkları bulunan Loic Remy ile Ronaldo Mendes antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı. Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak.