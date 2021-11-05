Çaykur Rizespor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Khouma Babacar
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.