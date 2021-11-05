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Çaykur Rizespor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 12. hafta açılış gününde Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 20:06
Çaykur Rizespor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.


ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Khouma Babacar

ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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