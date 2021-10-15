Rizespor iddialı

Ligde sonuncu sıradaki Rizespor, Karadeniz derbisinde mutlak galibiyet hedefliyor. G.Saray maçındaki performansı yakalayabilmek için bir mücadele içerisinde olduklarını belirten teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Milli arada iyi çalıştık. Giresun maçında, G.Saray maçındaki performansı yakalayabilmek için bir mücadele ve galibiyete yönelik oyun içerisinde olmayı hedefliyoruz. G.Saray maçındaki performansları, oyuncuların kendilerine olan güvenini tekrar kazanmalarını sağladı. Devamını getirmek önemli. Bunun için de kazanmak zorundayız" diye konuştu.