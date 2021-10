Kazanacağız

Süper Lig'de sonuncu sıradaki Rizespor, Karadeniz derbisiyle çıkışa geçmek istiyor. Giresunspor'a konuk olacak Atmacalar'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "Biz artık içeride, dışarıda kazanabilecek strateji ve oyunla sahada olmalıyız. Her maça kazanmak için çıkıp o şekilde oynamamız gerekiyor. Giresun'da kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanamayabiliriz ama her maç, bulunduğumuz durum nedeniyle final niteliğinde olacak" diye iddialı konuştu.



SABIRLI OLMALIYIZ



Sonuncu olmalarının kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeye çalıştıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Çok sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Maç kazansak bile yine diplerde olacağız. Bu bizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. Önemli olan ligin sonunda nerede olacağımız. Ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyorum. Hiç ummadığımız maçlarda kayıplarımız olacak. Önümüzdeki yol uzun. Önemli olan kararlı ve sağlam adımlar atarak yürümek" ifadelerini kullandı.



MİLLİ ARA EKSİKLER İÇİN İLAÇ OLDUİÇİN



Hamza Hamzaoğlu, milli aranın ilaç gibi geldiğini söyledi. Hamzaoğlu, "Yasin Pehlivan tedavi oldu. Gökhan Gönül Almanya'ya tedavi için gitti. Kısa sürede aramızda olacaklar. Baiano takımla çalışmalara başladı. Doğru zamanda sahaya süreceğiz. Kaleci Gökhan Akkan çalışıyor. Maça yetişeceğine inanıyoruz" bilgisini verdi.



REMY, İSTEKLİ ÇALIŞIYOR



Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bülent Uygun döneminde problemlerin yaşandığı ünlü Fransız golcüleri Loic Remy'nin iyi bir şekilde sahaya döneceğinin altını çizdi. Hamzaoğlu, "Biz Remy'den faydalanacağız. Çok istekli ve iyi çalışıyor. Fiziksel olarak iyi bir Remy her zaman bu takıma faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu.