Giresun fırsat maçı

Süper Lig'de 8 hafta sonunda sadece 1 puan alıp, son 5 maçını da kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, toparlanmak için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca, "Milli ara sonrası deplasmanda oynayacağımız Giresunspor karşılaşmasını bir fırsat maçı olarak görüyoruz. Alacağımız bir galibiyet oyuncuların öz güven kazanması açısından oldukça önemli olacak. Sonrasında çıkışa geçmek için gerisinin geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Hamzaoğlu, ayrıca "Bu kulüp daha önce de zor dönemlerden geçip üstesinden gelmeyi başardı. Kriz yönetiminde başarılı bir kulüp. Bu durumun altından da başarıyla kalkarız" şeklinde konuştu. Öte yandan takımın Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic de taraftarlardan daha çok destek beklediklerini dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Evimizde taraftarımızı arkamıza aldığımızda daha iyi işler yapabileceğimizi dününüyoruz" yorumunu yaptı.